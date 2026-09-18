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Маурисио Руффи отреагировал на решение Армана Царукяна взять стримера N3on в свой угол

Маурисио Руффи отреагировал на решение Армана Царукяна взять стримера N3on в свой угол
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Маурисио Руффи высказался о решении второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна взять стримера N3on в свой угол на бой UFC 331, который состоится 20 сентября.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

— В эту субботу Арман выведет в свой угол четвёртым секундантом всемирно известного стримера N3on. Во-первых, ты знал, кто такой N3on, до того, как появилась эта новость? И как ты думаешь, не недооценивает ли он тебя, раз берёт в угол стримера, а не опытного тренера по ММА?
— Нет, не думаю. Мне кажется, Арману нужно делать то, что он считает правильным. В углу могут находиться три человека. В этом бою у нас будет четыре секунданта, поэтому он берёт с собой трёх тренеров. Думаю, когда слишком много тренеров что-то подсказывают одновременно, это может только меш