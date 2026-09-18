Гилберт Бёрнс рассказал, как собирается «сломать» Хамазата Чимаева в борцовском поединке

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс рассказал, что узнал об экс-обладателе титула организации в средней весовой категории Хамзате Чимаеве после их боя в 2022 году на UFC 273, и что планирует использовать в предстоящем борцовском поединке на RAF 18 в Майами. Встреча состоится в ночь на 19 сентября.

«Он очень выносливый и сильный. Будет сразу задавать бешеный темп — словно машина, которая мчится со скоростью 200 миль в час. Если заставить такую машину разбиться, она разобьётся на этой же скорости. Поэтому начало будет чертовски опасным: он пойдёт вперёд на сумасшедшей скорости. Если я смогу выдержать этот натиск, принять его, сохранять спокойствие и пройти через этот отрезок, думаю, потом я смогу его сломать.

Думаю, в этом и заключается его стиль. Он всегда начинает очень мощно, как и в каждом своём поединке. А если не может досрочно закончить бой, ему тяжело, когда он начинает уставать. Поэтому мой план — довести дело до поздних раундов. Будет тяжело, легко точно не будет. Это его вид спорта. Но я планирую выйти туда и попытаться его сломать: пережить начало, самому оказывать на него давление, драться, заставить его платить за каждый удар. А когда сам пойду в атаку, буду продолжать работать ногами, сохранять хорошую позицию — и посмотрим», — сказал Бёрнс в интервью каналу The Schmo.