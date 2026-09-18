Рокхолд — о Джоне Джонсе: нельзя считаться величайшим в истории, если ты жульничаешь

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд выбрал россиянина Ислама Махачева, а не американца Джона Джонса в споре о лучшем бойце MMA в истории. Своё мнение Рокхолд объяснил допинговой историей Джонса.

«Тяжело идти против человека, который всю карьеру делал всё чисто и честно. Джон, ты сам знаешь, что жульничал в этом спорте. Ты, мать твою, настоящий феномен, но ты жульничал. Ты жульничал — снова и снова. Нельзя считаться величайшим в истории, если ты жульничаешь. Не знаю… Но ты легенда», — сказал Рокхолд в интервью для Red Corner MMA.

Рокхолд был партнёром Махачева по команде American Kickboxing Academy. Ранее Махачев заявил, что Джонса следует исключить из обсуждения GOAT, и указал на его проблемы с допингом. Джонс ответил, после чего между бойцами началась перепалка в социальных сетях.