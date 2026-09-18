15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 2. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт не знал о конфликте Илии Топурии и Джастина Гейджи из-за перчаток

Дана Уайт не знал о конфликте Илии Топурии и Джастина Гейджи из-за перчаток
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт не знал о публичном конфликте между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией и чемпионом дивизиона Джастином Гейджи, который возник после турнира UFC Freedom 250. Топурия обвинил Гейджи в том, что в его перчатках что-то было, и заявил, что проверит их при следующей встрече. Джастин обвинения отверг, назвав их оправданием после поражения.

«Нет. Я это пропустил. Пропускаю всё интересное. Стараюсь держаться подальше от всего, что связано с боями, потому что большая часть этого — чушь. Социальные сети полны всякого», — сказал Уайт во время стрима Нины Драмы на KICK.

Гейджи победил Топурию на UFC Freedom 250, нанеся ему первое поражение в карьере. Топурия получил серьёзные травмы лица и взял длительную паузу на восстановление.

Читать далее:
Гейджи — об обвинении Топурии в жульничестве: я делал это с лицами всех, с кем дрался