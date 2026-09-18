Дана Уайт не знал о конфликте Илии Топурии и Джастина Гейджи из-за перчаток

Глава UFC Дана Уайт не знал о публичном конфликте между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией и чемпионом дивизиона Джастином Гейджи, который возник после турнира UFC Freedom 250. Топурия обвинил Гейджи в том, что в его перчатках что-то было, и заявил, что проверит их при следующей встрече. Джастин обвинения отверг, назвав их оправданием после поражения.

«Нет. Я это пропустил. Пропускаю всё интересное. Стараюсь держаться подальше от всего, что связано с боями, потому что большая часть этого — чушь. Социальные сети полны всякого», — сказал Уайт во время стрима Нины Драмы на KICK.

Гейджи победил Топурию на UFC Freedom 250, нанеся ему первое поражение в карьере. Топурия получил серьёзные травмы лица и взял длительную паузу на восстановление.