15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 2. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Всеволод Шумков победил Сержиу Родригеша и вышел в следующий раунд ЧЕ по боксу

Всеволод Шумков победил Сержиу Родригеша и вышел в следующий раунд ЧЕ по боксу
Комментарии

Российский боксёр-любитель, мастер спорта России международного класса, выступающий в весе до 60 кг, Всеволод Шумков одержал победу над Сержиу Родригешем из Португалии со счётом 5:0 и вышел в следующий раунд чемпионата Европы по боксу, который проходит в эти дни в Софии, Болгария.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 80 кг. 1/16 финала
18 сентября 2026, пятница. 15:15 МСК
Идёт

Чемпионат Европы проходит с 17 по 25 сентября, событие принимает «Асикс Арена». Российские бойцы проводят первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 боксёров, которые сражаются за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. В России турнир показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Сейчас читают: