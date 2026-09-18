Всеволод Шумков победил Сержиу Родригеша и вышел в следующий раунд ЧЕ по боксу

Российский боксёр-любитель, мастер спорта России международного класса, выступающий в весе до 60 кг, Всеволод Шумков одержал победу над Сержиу Родригешем из Португалии со счётом 5:0 и вышел в следующий раунд чемпионата Европы по боксу, который проходит в эти дни в Софии, Болгария.

Чемпионат Европы проходит с 17 по 25 сентября, событие принимает «Асикс Арена». Российские бойцы проводят первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 боксёров, которые сражаются за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. В России турнир показывает онлайн-кинотеатр Okko.