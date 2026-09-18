«Этого никогда бы не произошло». Гейбл Стивсон — о потенциальном поединке с Джоном Джонсом

Тяжеловес UFC Гейбл Стивсон заявил, что никогда не будет драться со своим наставником и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Джоном Джонсом. По словам Стивсона, у них есть договорённость на этот счёт.

«Думаю, было бы здорово, если бы Джон вернулся, завоевал титул и доказал, что всё ещё способен оставаться доминирующим чемпионом. Мы все верим, что он на это способен и что так и будет. Всё действительно зависит от него.

Если бы мы с ним когда-нибудь оказались в ситуации, когда нам пришлось бы драться друг с другом, этого никогда бы не произошло, потому что мы заранее договорились, что такого не будет. Он мой друг, тренер и партнёр. Поэтому такой вариант просто невозможен между нами», — приводит слова Стивсона издание MMAJunkie.