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Сехудо — о шансе Руффи на титульный бой: кто не хотел бы увидеть его против Гейджи?

Сехудо — о шансе Руффи на титульный бой: кто не хотел бы увидеть его против Гейджи?
Комментарии

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о соглавном событии UFC 331 между Арманом Царукяном и Маурисио Руффи, который позиционируется как бой за звание претендента номер один.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Если говорить о спортивном принципе, я бы хотел, чтобы Арман Царукян заслужил этот шанс победой. Он действительно его заслуживает. Но я также понимаю, что делает UFC: проблемы со спиной, снятие за день до боя, большое шоу — и вдруг Ма