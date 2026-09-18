Сехудо — о шансе Руффи на титульный бой: кто не хотел бы увидеть его против Гейджи?

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о соглавном событии UFC 331 между Арманом Царукяном и Маурисио Руффи, который позиционируется как бой за звание претендента номер один.

«Если говорить о спортивном принципе, я бы хотел, чтобы Арман Царукян заслужил этот шанс победой. Он действительно его заслуживает. Но я также понимаю, что делает UFC: проблемы со спиной, снятие за день до боя, большое шоу — и вдруг Ма