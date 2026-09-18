«Хочу завоевать этот пояс как можно скорее». Гейбл Стивсон — о сроках на титульный бой

Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Гейбл Стивсон предупредил нового чемпиона дивизиона Сириля Гана и всех, кто может оказаться с поясом, что он идёт за титулом.

«Думаю, сейчас есть много бойцов, которые могут претендовать на этот шанс. Очевидно, Джош [Хокит] этого хочет, Алекс [Перейра] этого хочет — этот бой хотят все. Но UFC придётся принять решение, исходя из того, кто действительно больше подходит. Кто бы ни получил этот шанс, я буду следить за этим боем, потому что именно за этим поясом я и иду.

Думаю, я ближе к титульному бою, чем многие предполагают. Я всё ещё новичок, поэтому хочу набраться опыта и продолжать совершенствоваться, но я не собираюсь тратить пять лет на то, чтобы добраться до вершины. Я хочу завоевать этот пояс как можно скорее. Просто хочу убедиться, что, когда получу свой шанс, всем будет понятно: я его заслужил», — приводит слова Стивсона издание Bloody Elbow.