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Хамзат Чимаев заявил, что проведёт схватку с Колби Ковингтоном на турнире RAF в Абу-Даби

Хамзат Чимаев заявил, что проведёт схватку с Колби Ковингтоном на турнире RAF в Абу-Даби
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, заявил, что проведёт схватку с экс временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном на турнире RAF в Абу-Даби.

«Я думаю, мы будем бороться [с Колби] в Абу-Даби. Может, я объявил об этом слишком рано, извините, ребята», — приводит слова Чимаева портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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