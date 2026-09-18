Менеджер Волкова заявил, что в UFC отказали в организации трилогии Александра с Ганом

Иван Банников, являющийся менеджером второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова, сообщил, что был получен отказ в ходе переговоров с руководством североамериканской организации насчёт проведения трилогии его подопечного с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Разговор был. В UFC говорят, что пока третий бой Александра и Гана не видится им финансово выгодным, хоть и со спортивной точки зрения он самый логичный. Они объявят о титульном претенденте в скором времени. И я призываю всех фанатов Александра прийти в социальные сети Хантера Кэмпбелла и Даны Уайта и показать, что Александр самый популярный на данный момент боец из России», – приводит слова Банникова портал «Матч ТВ».