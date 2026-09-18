Маурисио Руффи: разговоры о бое за титул с Гейджи уже были. Верю, что получу этот шанс

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Маурисио Руффи сообщил, что рассчитывает получить бой за титул UFC в случае победы в бою со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном. Их противостояние состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Разговоры [о титульном поединке] уже были, но ничего не подписано. Но мы знаем, как работает UFC: это во многом зависит от твоей результативности и от того, как ты победишь. Взяв верх над Арманом, который является тем парнем, что будет драться за титул, я верю, что получу эту возможность. Это и было причиной, по которой мы согласились на бой в столь последний момент», — приводит слова Руффи портал AgFight.