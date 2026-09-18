Арман Царукян оказался тяжелее Маурисио Руффи в преддверии поединка на турнире UFC 331

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян и представитель Бразилии Маурисио Руффи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Ивент пройдёт 20 сентября на «Крипто.ком-Арене».

Арман показал на весах 70,76 кг, а Маурисио — 70,31 кг.

Арману Царукяну 29 лет. В профессионально