Арман Царукян оказался тяжелее Маурисио Руффи в преддверии поединка на турнире UFC 331
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян и представитель Бразилии Маурисио Руффи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Ивент пройдёт 20 сентября на «Крипто.ком-Арене».
Арман показал на весах 70,76 кг, а Маурисио — 70,31 кг.
Арману Царукяну 29 лет. В профессионально