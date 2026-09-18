Джошуа Ван и Александр Пантожа показали одинаковый вес перед боем за пояс чемпиона UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющий Мьянму, Джошуа Ван и бразилец Александр Пантожа успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Ивент пройдёт 20 сентября на «Крипто.ком-Арене».

Джошуа и Александр показали одинаковый вес — 56,69 кг.

В качестве профессионала Пантожа дебютировал в смешанных единоборствах в 2007 году. Его рекорд в ММА составляет 30 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и шесть поражений.

Профессиональный рекорд американского бойца мьянманского происхождения составляет 17 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и два поражения. Джошуа дебютировал в профи в 2021 году.