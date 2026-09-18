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Абдураков: смущает долгий простой Царукяна по ММА. Но ждём уверенную победу

Абдураков: смущает долгий простой Царукяна по ММА. Но ждём уверенную победу
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Боец АСА, выступающий в полусреднем весе, Узаир Абдураков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Арманом Царукяном и Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«По уровню и навыкам Арман Царукян на порядок выше, чем Маурисио Руффи. Единственное, что смущает, это долгий простой Армана от боёв по ММА. Руффи последнее время бьётся очень часто. Но Царукян проводил схватки по борьбе, поэтому с точки зрения физической формы там всё в порядке.

Думаю, Арман начнёт бой осторожно, привыкнет к стилю соперника. Потом он начнёт комбинировать борьбу с ударкой, а у Руффи начнутся проблемы. Жду уверенную победу от Царукяна», — сказал Абдураков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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