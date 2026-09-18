Арман Царукян ответил, как собирается победить Маурисио Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян предположил, как собирается победить бразильца Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Не смотрел много поединков Руффи до того, как наш бой был анонсирован. Тем не менее я начал смотреть, изучать его бои, узнавать о нём. Он очень хороший ударник, крупный для нашей весовой категории. Однако я лучше него. Знаю свой стиль и то, как могу его победить. Это будет противостояние ударника с универсальным бойцом ММА.

Если мы перейдём в размен ударами, то не знаю, кто победит. Считаю, что моя ударная техника хороша. Стойка в ММА совершенно иная. Он хорош в разменах, но не лучший в партере. Мой прогноз — досрочная победа во втором или третьем раунде», — приводит слова Царукяна портал AgFight.