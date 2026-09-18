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Арман Царукян ответил, как собирается победить Маурисио Руффи

Арман Царукян ответил, как собирается победить Маурисио Руффи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян предположил, как собирается победить бразильца Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Не смотрел много поединков Руффи до того, как наш бой был анонсирован. Тем не менее я начал смотреть, изучать его бои, узнавать о нём. Он очень хороший ударник, крупный для нашей весовой категории. Однако я лучше него. Знаю свой стиль и то, как могу его победить. Это будет противостояние ударника с универсальным бойцом ММА.

Если мы перейдём в размен ударами, то не знаю, кто победит. Считаю, что моя ударная техника хороша. Стойка в ММА совершенно иная. Он хорош в разменах, но не лучший в партере. Мой прогноз — досрочная победа во втором или третьем раунде», — приводит слова Царукяна портал AgFight.

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