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Непобеждённый боец UFC: хочу стать величайшим тяжеловесом и фантастическим чемпионом

Непобеждённый боец UFC: хочу стать величайшим тяжеловесом и фантастическим чемпионом
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Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец UFC американец Гейбл Стивсон рассказал, чего стремится добиться в своей профессиональной карьере в ММА.

«Хочу стать величайшим тяжеловесом в истории. Думаю, я могу достичь этого благодаря своим навыкам, мышлению, качествам и трудолюбию. Я могу стать фантастическим чемпионом в этом дивизионе. Конечно, время покажет. Надеюсь, время будет на моей стороне.

Джон Джонс также хочет, чтобы я стал величайшим тяжеловесом всех времён. Мы с ним на одной волне, стремимся к успеху и величию. Именно этого мы хотим достичь», — приводит слова Стивсона портал MMAJunkie.

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