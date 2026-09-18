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Результаты дня 18 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Результаты дня 18 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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Сегодня, 18 сентября, прошёл второй день чемпионата Европы по боксу на «Асикс Арене» в болгарской Софии, в рамках которого выступили также члены национальной команды России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат Европы по боксу (мужчины). Результаты на 18 сентября:

1/16 финала.

До 60 кг: Всеволод Шумков – Сержио Родригес (Португалия) – 5:0.
До 65 кг: Расул Магомедов – Арун Нику Тудорою (Румыния) – 5:0
До 80 кг: Чеэрав Ашалаев – Амар Кочи (Албания) – ЯП2р

1/8 финала.

До 85 кг: Игор Рондош (Польша) – Дмитрий Карманов – 0:5.

В прямом эфире чемпионат Европы по боксу показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь любительского ЧЕ по боксу — 2026
Турнирная таблица любительского ЧЕ по боксу — 2026
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