Гейбл Стивсон заявил о готовности подраться со скандальным и непобеждённым бойцом UFC

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец UFC американец Гейбл Стивсон выразил готовность провести бой со скандально известным и непобеждённым четвёртым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественником Джошем Хокитом.

— Чувствуешь ли ты, что в конечном итоге встретишься с Джошем Хокитом в октагоне UFC?

— Думаю, да. Он хороший боец, и мне нравится то, что Джош делает. Он непобеждённый и заявляет о себе, так что я это уважаю. Но если мы продолжим побеждать, в конце концов мы столкнёмся друг с другом. Так уж устроен этот дивизион. И если это произойдёт, я буду готов к этому, — приводит слова Стивсона портал Bloody Elbow.