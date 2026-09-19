Арман Царукян назвал топ-4 величайших бойцов в истории лёгкого веса

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал топ-4 величайших бойцов UFC в истории весовой категории до 70 кг в интервью на YouTube-канале UFC on Paramount+.

Топ-4 величайших бойцов лёгкого веса UFC в истории, по мнению Армана Царукяна.

1. Хабиб Нурмагомедов.

2. Ислам Махачев.

3. Би-Джей Пенн.

4. Энтони Петтис.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.