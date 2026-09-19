«Мне нужно это исправить». Хамзат Чимаев раскрыл, какие испытывает проблемы со здоровьем

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, как именно проявляются его проблемы со здоровьем.

«Я хочу драться. Дело не в каких-то серьёзных травмах, из-за которых нужно пропускать спарринги. Просто у меня проблемы с руками. Я сильно бью, поэтому у меня всегда проблемы с руками, и мне нужно это исправить», — приводит слова Чимаева портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.