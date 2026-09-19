15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 3. Утро. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне нужно это исправить». Хамзат Чимаев раскрыл, какие испытывает проблемы со здоровьем

«Мне нужно это исправить». Хамзат Чимаев раскрыл, какие испытывает проблемы со здоровьем
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, как именно проявляются его проблемы со здоровьем.

«Я хочу драться. Дело не в каких-то серьёзных травмах, из-за которых нужно пропускать спарринги. Просто у меня проблемы с руками. Я сильно бью, поэтому у меня всегда проблемы с руками, и мне нужно это исправить», — приводит слова Чимаева портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Материалы по теме
Чимаеву не с кем подраться. Просит хоть какой-нибудь бой, но вынужден простаивать
Чимаеву не с кем подраться. Просит хоть какой-нибудь бой, но вынужден простаивать