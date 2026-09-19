UFC 331: полный кард участников, список бойцов

Завтра, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком-Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331, в главном событии которого состоится противостояние между чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американцем, представляющим Мьянму, Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей.

Главный кард:

Бой за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе: Джошуа Ван vs Александр Пантожа.

Лёгкий вес: Арман Царукян vs Маурисио Руффи.

Полулёгкий вес: Патрисио Фрейре vs Ту Хо Чхве.

Тяжёлый вес: Гейбл Стивсон vs Шон Шараф.

Полутяжёлый вес: Алонзо Менифилд vs Иво Бараневски.

Прелимы:

Легчайший вес: Марлон Вера vs Шарль Журден.

Тяжёлый вес: Тай Туиваса vs Робелис Деспанье.

Полулёгкий вес: Майкл Асвелл vs Чу Сан Ю.

Средний вес: Райан Гандра vs Осман Диас.

Ранние прелимы:

Средний вес: Эдмен Шахбазян vs Брунно Феррейра.

Женский наилегчайший вес: Кейси О'Нилл vs Эдуарда Моура.

Полулёгкий вес: Гига Чикадзе vs Жоандерсон Брито.