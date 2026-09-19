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UFC 331: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 331: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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Завтра, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331, в главном событии которого состоится противостояние между чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющим Мьянму, Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Не началось
Александр Пантожа
Турнир начнётся ориентировочно в 0:30 мск. Ивент будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

А в соглавном событии пройдёт поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.

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