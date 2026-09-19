UFC 331: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Завтра, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331, в главном событии которого состоится противостояние между чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющим Мьянму, Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей.

Турнир начнётся ориентировочно в 0:30 мск. Ивент будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

А в соглавном событии пройдёт поединок между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.