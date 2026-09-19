Джошуа Ван — Александр Пантожа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 20 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331, в главном событии которого состоится противостояние между чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американцем, представляющим Мьянму, Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей.

Поединок начнётся ориентировочно в 6:00 мск. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

В качестве профессионала Пантожа дебютировал в смешанных единоборствах в 2007 году. Его рекорд в ММА составляет 30 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и шесть поражений.

Профессиональный рекорд американского бойц