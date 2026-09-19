В АСА прокомментировали возможность подписания Майкла Пейджа

Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов рассказал о переговорах с бывшим бойцом UFC, выступавшим в полусреднем (до 77 кг) и среднем (84 кг) весе, британцем Майклом Пейджем.

«С Пейджем уже ведутся переговоры, но какой-то конкретики нет. Если же говорить про моё отношение, я особо не горю желанием видеть его в АСА. Но если болельщики захотят, мы постараемся его подписать», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На данный момент Майкл шёл в североамериканской организации на серии из четырёх побед, взяв верх над Шарой Буллетом, Джаредом Каннонье, Сэмом Паттерсоном и Нурсултоном Рузибоевым.