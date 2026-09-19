15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 3. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В АСА прокомментировали возможность подписания Майкла Пейджа

В АСА прокомментировали возможность подписания Майкла Пейджа
Комментарии

Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов рассказал о переговорах с бывшим бойцом UFC, выступавшим в полусреднем (до 77 кг) и среднем (84 кг) весе, британцем Майклом Пейджем.

«С Пейджем уже ведутся переговоры, но какой-то конкретики нет. Если же говорить про моё отношение, я особо не горю желанием видеть его в АСА. Но если болельщики захотят, мы постараемся его подписать», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На данный момент Майкл шёл в североамериканской организации на серии из четырёх побед, взяв верх над Шарой Буллетом, Джаредом Каннонье, Сэмом Паттерсоном и Нурсултоном Рузибоевым.

Материалы по теме
«Танцор» Пейдж критикует «скучных борцов из Дагестана». Есть ли в этом правда?
«Танцор» Пейдж критикует «скучных борцов из Дагестана». Есть ли в этом правда?