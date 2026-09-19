Ковингтон назвал условие, при котором проведёт схватку с Чимаевым на турнире RAF-13

Экс временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поставил условие для схватки с бывшим обладателем титула UFC в средней весовой категории представляющим ОАЭ чеченцем Хамзатом Чимаевым в рамках турнира лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

«Я не собираюсь подстраиваться под него и его вес. Я не собираюсь подниматься до 200 фунтов (90,7 кг), так что пусть он спускается до 185 фунтов (83,9 кг)», — приводит слова Ковингтона Freak.MMA.

В пятницу на процедуре взвешивания перед турниром RAF-13 в Майами Чимаев показал на весах 198,8 фунтов (89,8 кг).

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Ковингтон выступал в качестве профессионального бойца ММА с 2012 по 2026 год. В его рекорде 17 побед, из которых три были одержаны нокаутом, и пять поражений.