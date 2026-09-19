«Всё, что мы можем ожидать — хватания за шорты». Ян — о грядущем бое с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал предстоящий бой-реванш с бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

«Всё, что мы можем ожидать — хватания за шорты. Вот эти его шутки, целования Шона О'Мэлли. Это будет жёсткий поединок», — сказал Ян на пресс-конференции.

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.