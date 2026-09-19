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Пётр Ян сравнил первый и второй бои с Мерабом Двалишвили перед третьим поединком в октябре

Пётр Ян сравнил первый и второй бои с Мерабом Двалишвили перед третьим поединком в октябре
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о первом и втором поединке с бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили на фоне предстоящего третьего боя-реванша между спортсменами.

«Я пересматривал свой первый бой с ним. Я пять раундов провёл с ним одной рукой и он меня не удосрочил. Во втором бою я был другой. Наш третий бой тоже будет зрелищным», — сказал Ян на пресс-конференции.

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

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