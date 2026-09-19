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Пётр Ян предложил Мерабу Двалишвили застраховать нос перед их боем, упомянув Дану Уайта

Пётр Ян предложил Мерабу Двалишвили застраховать нос перед их боем, упомянув Дану Уайта
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян предложил застраховать нос бывшему чемпиону промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) грузину Мерабу Двалишвили перед предстоящим боем-реваншем, который пройдёт 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Сделай страховку на свой нос. За своё здоровье отвечай сам, не перекидывай на Дану Уайта», — сказал Ян на пресс-конференции.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

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