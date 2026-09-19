«Я уже говорил о своём отношении к России». Двалишвили — перед боем с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о своём отношении к России перед боем с российским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Да, я уже говорил о своём отношении к России, но я профессиональный боец и буду драться с лучшим бойцом, даже если он из России. Я выложусь на полную», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.