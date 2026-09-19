«Закрой рот, пожалуйста». Ян вступил в перепалку с Двалишвили на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вступил в перепалку с бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили во время пресс-конференции.

«Закрой рот, пожалуйста. Просто подерись и всё. Хватит этого бла-бла-бла», — сказал Ян на пресс-конференции.

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.