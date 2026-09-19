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«Заткнитесь, чёртовы идиоты». Евлоев был освистан публикой перед боем с Волкановски

«Заткнитесь, чёртовы идиоты». Евлоев был освистан публикой перед боем с Волкановски
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев был освистан публикой на пресс-конференции перед турниром по смешанным единоборствам UFC 333.

Российский боец моментально отреагировал на свист: «Просто заткнитесь, чёртовы идиоты».

В предстоящем поединке Евлоев встретится с чемпионом UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние возглавит турнир UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

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