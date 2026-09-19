«Никто из них не будет счастлив». Евлоев — о свисте в свой адрес на пресс-конференции

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на то, что был освистан публикой на пресс-конференции перед турниром по смешанным единоборствам UFC 333.

«Знаю, что им нравится Волк, мне он тоже нравится, но 24 октября никто из них не будет счастлив», — сказал Ян на пресс-конференции.

В предстоящем поединке Евлоев встретится с чемпионом UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние возглавит турнир UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ. На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. Мовсару Евлоеву 32 года. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.