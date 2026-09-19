Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов перед третьим боем в UFC

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и бывший чемпион промоушен в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов перед третьим очным поединком в UFC.

Церемония стердауна прошла без инцидентов. Бойцы на сцене обменялись несколькими фразами.

Права на видео принадлежат UFC.

Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.