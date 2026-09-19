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Состоялась первая битва взглядов между Евлоевым и Волкановски перед чемпионским боем UFC

Состоялась первая битва взглядов между Евлоевым и Волкановски перед чемпионским боем UFC
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев и чемпион промоушена в категории до 66 кг австралиец Александр Волкановски провели первую битву взглядов перед титульным боем на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Права на видео принадлежат UFC.

На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

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