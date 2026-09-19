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Царукян и Руффи устроили потасовку во время финальной битвы взглядов перед боем в UFC

Царукян и Руффи устроили потасовку во время финальной битвы взглядов перед боем в UFC
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи провели финальную битву взглядов перед очным поединком.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

Права на видео принадлежат UFC.

Арману Царукяну 29 лет. На профессиональном уровне российско-армянский боец одержал 23 победы в ММА, 15 из которых завершил досрочно, и потерпел три поражения. Профессиональный дебют Царукяна состоялся в сентябре 2015 года, а к UFC он присоединился в апреле 2019-го. Арман имеет звание мастера спорта по вольной борьбе и ММА.

Маурисио Руффи 30 лет. На его счету 14 побед в профессиональной карьере, 13 из которых были одержаны досрочно, а также два поражения.

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