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Джошуа Ван и Александр Пантожа провели финальную битву взглядов перед реваншем на UFC 331

Джошуа Ван и Александр Пантожа провели финальную битву взглядов перед реваншем на UFC 331
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе американец мьянманского происхождения Джошуа Ван и бывший обладатель пояса бразилец Александр Пантожа провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Не началось
Александр Пантожа

Ивент пройдёт 19 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для бойцов это будет реванш.

Права на видео принадлежат UFC.

Ван дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборствах в октябре 2021 года. В своём рекорде Джошуа имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и два поражения.

Пантожа, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 20 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В качестве профи дебютировал в ММА в июле 2007 года.

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