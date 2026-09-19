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«Он сделал меня скромнее». Двалишвили ответил Яну на пресс-конференции

«Он сделал меня скромнее». Двалишвили ответил Яну на пресс-конференции
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили на пресс-конференции с чемпионом дивизиона Петром Яном обменялись репликами по отношению друг к другу.

«Видно, видно, что Мераб стал скромнее», — заявил Ян. «Да, он сделал меня скромнее», — отметил грузинский боец.

Напомним, поединок между этими бойцами состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

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