«Ты тот, с кем я хочу сразиться». Волкановски обратился к Мовсару Евлоеву

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о россиянине Мовсаре Евлоеве на фоне их предстоящего боя.

«Как всегда говорил, если ты этого заслуживаешь, ты тот, с кем я хочу сразиться. Все знают, что Мовсар заслужил титульный бой. Я рад, что теперь у него есть шанс», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Их бой пройдёт на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

На счету 37-летнего Волкановского 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.