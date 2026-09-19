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«Ты тот, с кем я хочу сразиться». Волкановски обратился к Мовсару Евлоеву

«Ты тот, с кем я хочу сразиться». Волкановски обратился к Мовсару Евлоеву
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о россиянине Мовсаре Евлоеве на фоне их предстоящего боя.

«Как всегда говорил, если ты этого заслуживаешь, ты тот, с кем я хочу сразиться. Все знают, что Мовсар заслужил титульный бой. Я рад, что теперь у него есть шанс», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Их бой пройдёт на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

На счету 37-летнего Волкановского 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.

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