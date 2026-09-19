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Мовсар Евлоев сделал комплимент Волкановски на фоне титульного поединка

Мовсар Евлоев сделал комплимент Волкановски на фоне титульного поединка
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев и чемпион промоушена в категории до 66 кг австралиец Александр Волкановски провели пресс-конференцию, на которой россиянин оценил уровень своего соперника.

«Он легенда, я ждал этого всю жизнь и более чем готов к этому моменту», — сказал российский боец.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

Поединок между бойцами состоится на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

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