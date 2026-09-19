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«Самый крутой парень в дивизионе». Волкановски оценил уровень Армана Царукяна

«Самый крутой парень в дивизионе». Волкановски оценил уровень Армана Царукяна
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался об Армане Царукяне на фоне его завтрашнего поединка с Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Очевидно, что Арман представляет большую угрозу. Он, я думаю, наверное, самый крутой парень в этом дивизионе, но против него Руффи и он просто на другом уровне. И его удар, о котором все говорят, — это совсем другой уровень», — сказал австралиец на пресс-конференции.

Напомним, противостояние Царукяна и Руффи станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

Арману Царукяну 29 лет. На профессиональном уровне российско-армянский боец одержал 23 победы в ММА, 15 из которых завершил досрочно, и потерпел три поражения. Маурисио Руффи 30 лет. На его счету 14 побед в профессиональной карьере, 13 из которых были одержаны досрочно, а также два поражения.

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