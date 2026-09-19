Хамзат Чимаев досрочно победил Гилберта Бёрнса на турнире RAF

Представляющий ОАЭ боец UFC Хамзат Чимаев одержал очередную победу в лиге Real American Freestyle. На турнире RAF 13 в Майами, США, он встретился с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Поединок в среднем весе завершился досрочно во втором раунде. Чимаев выиграл со счётом 15:4.

После схватки Хамзат обратился к бывшему бойцу UFC Колби Ковингтону, вызвав его на поединок.

Для Чимаева эта победа стала третьей в промоушене RAF. Ранее он дебютировал в лиге победой над Диллоном Дэнисом, а затем одолел Тайрона Вудли. Бёрнс, в свою очередь, впервые выступил в Real American Freestyle.

Чимаев и Бёрнс уже встречались в профессиональном ММА. Их бой состоялся на турнире UFC 273 в апреле 2022 года и завершился победой Хамзата единогласным решением судей.