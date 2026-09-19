Колби Ковингтон разгромил Белала Мухаммада на RAF 13 и защитил титул

В Майами (США, Флорида) состоялся главный поединок турнира по вольной борьбе Real American Freestyle 13. Встречу провели американцы Колби Ковингтон и Белал Мухаммад.

Ковингтон вышел на схватку в статусе действующего чемпиона RAF в полусреднем весе. На кону стоял принадлежащий ему чемпионский пояс. Колби полностью контролировал ход противостояния и по итогам двух раундов одержал победу над Мухаммадом со счётом 10:0.

Таким образом, Ковингтон сохранил чемпионский титул.

Ранее на этом же турнире Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса со счётом 15:4. После своей победы представитель ОАЭ вызвал на поединок именно Ковингтона.