Пётр Ян высказался о своём чемпионстве в UFC

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о своём поясе на фоне грядущего боя с грузином Мерабом Двалишвили.

«Каждый бой важен. Пояс — это приятно, но нельзя расслабляться, когда он у тебя. На тебе огромная мишень», — сказал Ян на пресс-конференции.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

Бой пройдёт 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, и будет носить статус соглавного события вечера.