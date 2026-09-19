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Пётр Ян высказался о своём чемпионстве в UFC

Пётр Ян высказался о своём чемпионстве в UFC
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о своём поясе на фоне грядущего боя с грузином Мерабом Двалишвили.

«Каждый бой важен. Пояс — это приятно, но нельзя расслабляться, когда он у тебя. На тебе огромная мишень», — сказал Ян на пресс-конференции.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

Бой пройдёт 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, и будет носить статус соглавного события вечера.

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