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Дана Уайт сделал заявление о статусе нового чемпиона UFC в тяжёлом весе

Дана Уайт сделал заявление о статусе нового чемпиона UFC в тяжёлом весе
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал статус французского бойца Сириля Гана после отказала британца Тома Аспиналла от пояса.

«Является ли Сириль Ган абсолютным чемпионом UFC в тяжёлом весе? Нет. Ему всё ещё нужно провести бой. Он скоро подерётся», — сказал Уайт в интервью Диане Белбицэ.

Напомним, Аспиналл не выступал с октября прошлого года, когда на UFC 321 встретился с Ганом. Поединок был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз. С тех пор британец так и не смог залечить травму и продолжает восстановление.

Сирилю Гану 36 лет. Французский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2019-го выступает в UFC. Трижды становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

На турнире в Белом доме в июне Ган одолел бразильца Алекса Перейру и забрал временный пояс.

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