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«Он обречён». Джастин Гейджи высказался о следующем сопернике Илии Топурии в UFC

«Он обречён». Джастин Гейджи высказался о следующем сопернике Илии Топурии в UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи высказался о следующем сопернике испано-грузина Илии Топурии.

«Он так техничен. Кто следующий будет с ним драться, тот обречён… Всё, что я говорю… Никогда не треплю о парне всякую чушь, потому что он чертовски хорош», — сказал американец о Топурии в подкасте ведущего и спортивного аналитика Mystic Zach Hirsch.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя). По итогам этого противостояния Гейджи отобрал пояс у Топурии и стал новым чемпионом в лёгком весе.

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