Пётр Ян дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал прогноз на предстоящий поединок между представителем Бразилии Маурисио Руффи и соотечественником Арманом Царукяном, который также представляет Армению. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Арман всё-таки предпочитает ведение поединков в борцовской стилистике, а Руффи больше ударник и бьёт с дистанции, пользуется своей антропометрией — длинными руками и ногами. В этом поединке как раз встречаются два бойца разных стилей. Кто сможет навязать свой стиль боя, тот и одержит победу. Мой прогноз — Арман Царукян выиграет поединок», — сказал Ян в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.