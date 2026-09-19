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Пётр Ян дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Пётр Ян дал прогноз на бой Царукян — Руффи
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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал прогноз на предстоящий поединок между представителем Бразилии Маурисио Руффи и соотечественником Арманом Царукяном, который также представляет Армению. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Арман всё-таки предпочитает ведение поединков в борцовской стилистике, а Руффи больше ударник и бьёт с дистанции, пользуется своей антропометрией — длинными руками и ногами. В этом поединке как раз встречаются два бойца разных стилей. Кто сможет навязать свой стиль боя, тот и одержит победу. Мой прогноз — Арман Царукян выиграет поединок», — сказал Ян в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.

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