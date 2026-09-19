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«Можете поверить в этот бред?» Пауло Коста вновь возмутился руководством UFC

«Можете поверить в этот бред?» Пауло Коста вновь возмутился руководством UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что руководство UFC не соглашается организовывать ему трёхраундовый бой до конца 2026 года.

«Это невероятно безумно: Хантер не соглашается дать мне обычный, стандартный трёхраундовый бой. Этот парень настаивает на том, чтобы поединок был пятираундовым. Он также сказал, что никто не примет бой со мной до, возможно, следующего года. Вы можете поверить в этот бред? Лол. Если ты полутяжеловес, состоишь в ростере UFC и хочешь драться, давайте устроим это. Я не собираюсь драться в пятираундовом поединке за те деньги, что получаю за трёхраундовый. Это было бы определённо глупо. Любой, кто так делает, — идиот», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

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