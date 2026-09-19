«Легенда». Ислам Махачев встретился с первым человеком, покорившем Эверест без ног

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что познакомился с альпинистом, соотечественником Рустамом Набиевым, который стал первым и единственным человеком в истории, покорившим Эверест без ног.

«Познакомился с легендой, единственным человеком, который поднялся на высшую точку мира, Эверест, на руках. Твой подвиг станет примером и огромной мотивацией для людей не только с ограниченными возможностями. Ты доказал, что нет ничего невозможного, навсегда вписал своё имя в историю. Рад знакомству», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Махачева