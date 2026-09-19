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«Победи меня». Анкалаев отреагировал на возмущение Косты, согласившись подраться с ним

«Победи меня». Анкалаев отреагировал на возмущение Косты, согласившись подраться с ним
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев предложил экс-претенденту на пояс UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцу Пауло Косте провести бой после того, как тот выразил возмущение отказом руководства UFC в организации ему поединка до конца 2026 года.

«Хантер Кэмпбелл и Мик Мейнард предлагали мне бой против тебя три или четыре раза. Я постоянно соглашался. Три раунда, пять раундов — мне всё равно. Ты — главный претендент, я — номер один. Это логично, но мы бойцы уровня главного события турнира UFC, поэтому формат пяти раундов — это разумное условие.

Понимаю твоё желание провести трёхраундовый бой, ведь у тебя 0-3 в пятираундовых поединках. Но мы же бойцы высокого уровня. Давай встретимся в главном событии вечера, пять раундов. Победи меня, и никто не сможет тебе помешать. К тому же ты заработаешь гораздо больше денег. Давай сделаем это», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

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