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Мераб Двалишвили: Пётр Ян снова зазнался, пытался меня напугать. Я поставлю его на место

Мераб Двалишвили: Пётр Ян снова зазнался, пытался меня напугать. Я поставлю его на место
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили пообещал усмирить действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна после того, как победит его в третьем поединке. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

«Он снова зазнался, пытался меня запугать. Я поставлю его на место, как поставил в первый раз», — сказал Двалишвили в интервью пресс-службе UFC.

Первый бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Он завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Реванш между бойцами прошёл 6 декабря 2025 года на турнире UFC 323. Победу единогласным решением судей во втором бою одержал Пётр.

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